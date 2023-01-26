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Российский вратарь Самсонов повторил клубное достижение «Торонто» 52-летней давности

Российский вратарь Самсонов повторил клубное достижение «Торонто» 52-летней давности
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский вратарь «Лифс» Илья Самсонов отразил 27 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Россиянин повторил клубное достижение «Торонто» по длительности результативной домашней серии, сообщает Sportsnet. В сезоне-1970/1971 голкипер «Мэйпл Лифс» Жак Плант набирал очки в 15 домашних матчах подряд.

В текущем сезоне Самсонов одержал 16 побед в 22 матчах с 92,1% отражённых бросков. Напомним, предыдущие три сезона 25-летний вратарь провёл в «Вашингтон Кэпиталз».

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