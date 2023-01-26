«Матчи против Шестёркина и Сорокина для меня особенные». Самсонов — об игре с «Рейнджерс»
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов сообщил, что матчи против лучших вратарей НХЛ для него являются особенными и отметил соотечественников Игоря Шестёркина и Илью Сорокина. Самсонов стал второй звездой матча с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
«Это была хорошая игра, отличная битва с Шестёркиным. Для меня это было больше, чем просто рядовая игра. Я провёл три матча подряд против трёх великолепных вратарей — Шестёркина, Ильи Сорокина и Коннора Хеллебайка. Я рад, что мы победили. Это была тяжёлая игра. Митч [Марнер] проделал отличную работу в овертайме, приятно было победить», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.
Россиянин повторил клубное достижение «Торонто» по длительности результативной домашней серии, набрав очки в 15-й домашней игре подряд.
Новость по темеРоссийский вратарь Самсонов повторил клубное достижение «Торонто» 52-летней давности
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