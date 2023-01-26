Агент Кузьменко обсуждает с «Ванкувером» краткосрочный контракт в пределах $ 5-6 млн

26-летний российский нападающий Андрей Кузьменко и «Ванкувер» ведут переговоры о продлении соглашения. Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы игрока, сообщил, что рассматривает предложения краткосрочного соглашения на один-два года.
Инсайдер НХЛ Кевин Уикс в своей соцсети сообщил, что Кузьменко может подписать двухлетний контракт с «Кэнакс». Зарплата нападающего обсуждается в пределах $ 5-6 млн за сезон.
Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом. Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн предполагал подписание россиянином контракта-мостика на $ 6 млн. Текущее соглашение Кузьменко с клубом с кэпхитом $ 950 тыс. истекает по окончании этого сезона.
Кузьменко набрал 43 (21+22) очка в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+7».
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