Быков высказался о перспективах Ротенберга выиграть со СКА Кубок Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков обсудил перспективы главного тренера СКА Романа Ротенберга выиграть с командой Кубок Гагарина в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я не сторонник «бежать впереди паровоза» и делать какие-либо прогнозы. Только главная фаза соревнований — плей-офф, даст нам ответ на вопрос, сможет ли Роман Ротенберг со СКА выиграть в этом году Кубок Гагарина. Сейчас идёт подготовка к дальнейшей фазе соревнований. Все клубы готовятся к плей-офф по своей программе, и поэтому не стоит забегать вперёд.

Все команды КХЛ ставят свои задачи. Оба армейских клуба хотят выиграть Кубок Гагарина, и они знают, как и каким образом это достигается. И СКА, и ЦСКА являются серьёзными и потенциальными претендентами на чемпионство в регулярном сезоне и на Кубок Гагарина. Также другие клубы в КХЛ не стоят в сторонке, а тоже серьёзно готовятся. Чемпионат получается интересным и интригующим, так как клубы сближаются по их спортивным потенциалам и амбициям, тем интереснее для болельщиков.

Надеюсь увидеть интересное, увлекающее и бескомпромиссное армейское дерби в этом плей-офф, как и в мою бытность, когда только седьмой матч определил победителя. У обеих команд сильный тренерский штаб и грамотные специалисты, что и делает их конкурентоспособными в этой кубковой гонке», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Питерский клуб занимает первое место в сводной таблице КХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на 16 очков. Это будет второй плей-офф для Ротенберга в качестве главного тренера клуба. В прошлом сезоне СКА под его руководством уступил ЦСКА в семи матчах финала Западной конференции.