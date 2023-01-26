Защитник СКА Никишин: не могу сравнивать себя с Фетисовым и Кольцовым

Защитник СКА Александр Никишин рассказал про свой рекорд. Хоккеист СКА ранее побил клубный рекорд среди защитников, набрав 43-е очко в регулярном чемпионате. Также 21-летний игрок обороны заявил, что всегда хотел быть атакующим защитником.

«Близки рекорды для российских защитников в КХЛ (Кирилл Кольцов – 48 очков) и чемпионатах страны (Вячеслав Фетисов – 49 очков)? Конечно, приятно набирать очки, особенно в этом сезоне и в новой команде. Только рад, это мотивирует на большее. О рекордах не думал. Приятно, что побил клубный – это уже большое достижение. Стараюсь не останавливаться и надеюсь, что партнёры будут больше забивать с моих передач.

Побить клубный рекорд Сергея Зубова, который сейчас работает в тренерском штабе – это что-то особенное? Приятно было, когда такой человек с именем похлопал по спине и сказал, что я молодец.

Как с ним происходит работа по сезону? Подсказывает моментами. В сезоне у нас больше тактического разбора у всей команды, но когда делимся по амплуа, то уже больше индивидуальных подсказок.



Пришло ли осознание, что этот рекорд — достаточно серьёзное достижение? Пока ещё идёт сезон. Задач на индивидуальные призы как таковых не было, а все мысли только о командных целях и о больших задачах. Ещё не осознал. Может, попозже.



Ощущал ли себя до этого сезона атакующим защитником? В глубине души хотелось быть атакующим защитником. Со стороны виднее, какой я. Сейчас впереди рекорды великих людей. За Кольцовым следил, когда маленьким был. Он строил игру команды, но я не могу сравнивать себя с ним и с Фетисовым», — цитирует Никишина сайт КХЛ.

Никишин в текущем сезоне сыграл 53 матча, в которых набрал 45 (9+36) очков.