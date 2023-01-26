Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт оценил гол Сотишвили в дебютном матче игрока

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:1) и рассказал про гол Даниила Сотишвили, для которого матч стал дебютным в КХЛ.

«Хорошо сыграли, особенно понравилось исполнение второго и третьего периода. В первом перерыве мы сделали небольшие замены, чтобы не дать сопернику возможность вернуться в игру. «Куньлунь» — команда, которая играет в физический хоккей, очень много силовой борьбы. Чтобы играть против них, нужно быть готовым к силовому хоккею и нашим ребятам это удалось. Мы создали много моментов, реализовали их. Из минусов — не удалось заработать «шат-аут» для Константина Шостака. Он проделал для нас отличную работу и заслужил «сухарь». Мы поговорили об этом в раздевалке. Готовимся к следующей встрече, будем максимально готовыми.

Поздравил с голом Мартынова и сразу спросил, читал ли он то, что я говорил на последней пресс-конференции. Он сказал «да», а я ответил — «я же говорил». На самом деле, очень рад за Игоря, он забросил хорошую шайбу, создаёт много моментов. Радует, что у него шайба наконец-то зашла в ворота.

Думаю, что команда была очень рада за Сотишвили. Все прыгнули на него, начали обнимать после гола, забрали шайбу на память. Отличный момент. Все были рады, когда он забил свой первый гол. Плюс это был очень важный гол. Он хорошо себя проявлял, мы обратили внимание на его уверенность в себе. Верили в Сотишвили с тренерским штабом и дали ему возможность себя проявить. Это один из лучших наших молодых игроков, всё будет зависеть от его работы и желания учиться» — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.

Минчане после победы поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков.

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