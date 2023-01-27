«Такое дерьмо случается». Овечкин высказался об упущенных моментах в матче с «Питтсбургом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об упущенных моментах во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Капитан «столичных» также ответил на вопрос, как не разочароваться в подобных ситуациях.
«Иногда такое дерьмо случается. Тебе просто нужно проявить настойчивость и попытаться найти ещё один момент», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Напомним, российский нападающий открыл счёт во встрече с «пингвинами» щелчком из своего «офиса». Благодаря этому Овечкин приблизился к Уэйну Гретцки по количеству голов. Теперь форвардов разделяет всего 82 шайбы: у россиянина — 812, у канадца — 894.
«Вашингтон» вырвал победу в «Питтсбурга» в серии буллитов.
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