«Такое дерьмо случается». Овечкин высказался об упущенных моментах в матче с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об упущенных моментах во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Капитан «столичных» также ответил на вопрос, как не разочароваться в подобных ситуациях.



«Иногда такое дерьмо случается. Тебе просто нужно проявить настойчивость и попытаться найти ещё один момент», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, российский нападающий открыл счёт во встрече с «пингвинами» щелчком из своего «офиса». Благодаря этому Овечкин приблизился к Уэйну Гретцки по количеству голов. Теперь форвардов разделяет всего 82 шайбы: у россиянина — 812, у канадца — 894.

«Вашингтон» вырвал победу в «Питтсбурга» в серии буллитов.