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Овечкин шуткой ответил, почему Сёмин приехал на матч «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Овечкин шуткой ответил, почему Сёмин приехал на матч «Вашингтона» с «Питтсбургом»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос, по какой причине экс-форвард «столичных» Александр Сёмин посетил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Бывшего хоккеиста встретили аплодисментами. Сёмин выступал за «Вашингтон» с 2003 по 2004 год, а также с 2006-го по 2012-й.

«Спросите его. Я не расскажу (смеётся). Он собирается найти работу здесь», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.

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