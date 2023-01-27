Овечкин шуткой ответил, почему Сёмин приехал на матч «Вашингтона» с «Питтсбургом»
Поделиться
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос, по какой причине экс-форвард «столичных» Александр Сёмин посетил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Бывшего хоккеиста встретили аплодисментами. Сёмин выступал за «Вашингтон» с 2003 по 2004 год, а также с 2006-го по 2012-й.
«Спросите его. Я не расскажу (смеётся). Он собирается найти работу здесь», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.
Комментарии
- 27 января 2023
-
17:57
-
17:38
-
17:17
-
16:57
-
16:29
-
15:50
-
15:37
-
15:19
-
14:53
-
14:20
-
13:52
-
13:21
-
12:46
-
12:16
-
12:01
-
11:29
-
10:58
-
10:40
-
10:07
-
09:50
-
09:36
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:26
-
08:20
-
07:51
-
07:39
-
07:25
-
07:08
-
06:53
-
06:50
-
06:32
-
06:21
Партнерский контент