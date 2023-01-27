В США подсчитали, на сколько Овечкин подберётся к Гретцки к концу сезона после травмы

StatCentre в «Твиттере» подсчитал, по какому графику идёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан «столичных» пропустил один матч из-за травмы, но, вернувшись, отличился по разу во встречах с «Колорадо Эвеланш» (2:3) и «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б).
Так, Овечкин вновь должен пройти отметку в 50 голов — как и в прошлом сезоне. Если российский нападающий будет двигаться в таком же темпе, то завершит сезон с 52 шайбами в 81 встрече.
Таким образом, к концу регулярного чемпионата Овечкин должен сократить отставание от Уэйна Гретцки до 62 голов. Сейчас на счету россиянина 812 голов, у канадца — 894.
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах. За это время 37-летний россиянин успел забросить 32 шайбы. К этому результату капитан «Вашингтона» добавил 22 результативные передачи, суммарно набрав 54 очка.
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