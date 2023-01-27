Овечкин оценил игру Бекстрёма после тяжёлой травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выступлении шведского одноклубника Никласа Бекстрёма. Форвард вернулся после травмы. В матче с «Питтсбург Пингвинз» Бекстрём отдал голевую передачу и реализовал победный буллит.
«Рад за него. Кажется, с каждой встречей он играет всё лучше и лучше. Я надеюсь, что он продолжает поправляться. Всегда говорю, что он профессионал. Он знает, что делает, и с ним всё будет в порядке», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.
- 27 января 2023
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