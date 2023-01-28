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Илья Сорокин — первая звезда матча «Айлендерс» — «Детройт»

Илья Сорокин — первая звезда матча «Айлендерс» — «Детройт»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Российский голкипер Илья Сорокин стал первой звездой этого матча. На счету вратаря из России шат-аут. Он не пропустил ни одной шайбы, совершив 23 сейва. Вторым стал Брок Нельсон. Он заработал 2 (1+1) очка. Третье место у Кайла Палмьери. У него на счету ассистентский дубль.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но на 25-й минуте счёт заброшенным шайбам открыл Андерс Ли. Ассистировали ему Кайл Палмьери и Брок Нельсон. Спустя 20 игровых минут Нельсон забил и сам. Теперь в роли ассистента выступил Палмьери.

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