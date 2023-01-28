Минское «Динамо» поздравило теннисистку Соболенко с победой на Australian Open — 2023
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии – 2023. В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Для белоруски это первый титул на турнире «Большого шлема».
Пресс-служба минского «Динамо» поздравила соотечественницу с этим достижением. Соболенко не раз бывала на матчах минского «Динамо» и болела за «зубров» в именной джерси.
Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков. Отметим, что благодаря этим очкам Арина вновь поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.
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