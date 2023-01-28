NBC Sports: голевые рекорды Овечкина были бы ничем, если бы не его культовый бросок

Журналист NBC Sports Стивен Шумейкер поделился мыслями о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о достижениях 37-летнего капитана «столичных».

«Овечкин зарекомендовал себя как один из величайших снайперов всех времён, обогнав Горди Хоу и заняв второе место в списке лучших за всю историю в начале сезона-2022/2023. Овечкин — лишь один из двух игроков (наряду со Стивом Айзерманом), которые пробились в топ-10, забив все свои голы только за одну команду. За свою 18-летнюю карьеру он только однажды забил менее 30 голов, когда настрелял 24 шайбы в сокращённом из-за коронавируса сезоне-2020/2021.



С большой силой приходит… великолепный бросок. Ови хорошо известен своим культовым щелчком из левого круга, также известным как «его офис». Его голевые рекорды были бы ничем, если бы не все броски, которые он нанёс за свою великую карьеру», — приводит слова Шумейкера NBC Sports.