Том Уилсон пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы, Кузнецов играл во 2-м звене

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на утренней тренировке, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
Так, капитана «столичных» Александра Овечкина вновь поставили в первое звено, где он играл с Диланом Строумом и Ти Джеем Оши. Российский нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку во втором звене — с Конором Шири и Энтони Мантой.
Отметим, что тренировку пропустил нападающий Том Уилсон. У него травма нижней части тела.
Все звенья «Вашингтона»:
Овечкин — Строум — Оши;
Шири — Кузнецов — Манта;
Милано — Бекстрём — Юханссон;
Обе-Кюбель — Эллер — Хэтэуэй.
Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Ирвин — Фехервари;
Алексеев — Протас.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 января. Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.
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