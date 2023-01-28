Том Уилсон пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы, Кузнецов играл во 2-м звене

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на утренней тренировке, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Так, капитана «столичных» Александра Овечкина вновь поставили в первое звено, где он играл с Диланом Строумом и Ти Джеем Оши. Российский нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку во втором звене — с Конором Шири и Энтони Мантой.

Отметим, что тренировку пропустил нападающий Том Уилсон. У него травма нижней части тела.

Все звенья «Вашингтона»:



Овечкин — Строум — Оши;

Шири — Кузнецов — Манта;

Милано — Бекстрём — Юханссон;

Обе-Кюбель — Эллер — Хэтэуэй.



Густафссон — ван Римсдайк;

Орлов — Йенсен;

Ирвин — Фехервари;

Алексеев — Протас.



В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 января. Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.

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