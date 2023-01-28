Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал «жест смерти» Гилмора в адрес «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мыслями от матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо». Белорусская команда, выигрывая в ходе встречи со счётом 2:0, потерпела поражение в серии буллитов — 2:3.

Кроме того, канадский специалист прокомментировал «жест смерти» защитника команды Джона Гилмора. Хоккеист, повернувшись к скамейке «Торпедо», провёл большим пальцем по горлу, а после показал средний палец.

«Ожидали такую игру: высокий темп. Думаю, зрителям было интересно смотреть. Наша команда хорошо начала, повела в счёте. Затем соперник вернулся в игру. Где-то нам не повезло. Первый гол — неудачный отскок от конька нашего игрока, шайба оказалась на «пятаке». Второй гол — сломалась клюшка, и защитник не смог выбросить шайбу.



Отмечу, как команда боролась на протяжении всего матча и показала характер. Этот матч был на уровне плей-офф. В том числе по важности. В целом проявили себя хорошо, где-то не повезло, в том числе в серии послематчевых бросков.



Жест Гилмора? Только услышал про это. Пока сложно что-то сказать», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минчан.