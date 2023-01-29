«Мне повезло, такое случается раз в год». Варламов — о невероятном спасении с «Вегасом»

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов считает, что ему повезло в моменте с броском в пустые ворота форварда «Вегаса» Райлли Смита. Россиянин спас ворота клюшкой от верного гола.

«Мне повезло. Все ворота были открыты. Такое случается раз в год. Бросайте в такой ситуации 100 раз, и вы, вероятно, забросите 99 из 100. Я счастлив, что сделал этот сейв. Я имею в виду, что это было невероятно», — цитирует Варламова журналист Стефен Рознер в своей соцсети.

Варламов отразил 44 из 45 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча. с «Вегасом» (2:1 ОТ). В текущем сезоне Варламов провёл 16 матчей, в девяти из которых одержал победу, с процентом отражённых бросков 91,7%.