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Капитан «Ванкувера» — о причёске Кузьменко: ужасно, он должен что-то с этим сделать

Капитан «Ванкувера» — о причёске Кузьменко: ужасно, он должен что-то с этим сделать
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Капитан «Ванкувера» Бо Хорват иронично высказался по поводу причёски российского нападающего клуба Андрея Кузьменко. Ранее россиянин подписал с «Ванкувером» двухлетнее соглашение на $ 11 млн.

«Ужасная причёска. Я видел много комментариев о том, что теперь он сможет позволить себе поход к парикмахеру. Он должен что-то с этим сделать», — цитирует Хорвата TSN.

Ранее россиянин сообщал, что, возможно, подстрижётся по окончании сезона НХЛ. Хорват называл Кузьменко любимчиком болельщиков и мастеровитым игроком. Кузьменко набрал 43 (21+22) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4». Хорват называется прессой одним из главных кандидатов на обмен в дедлайн текущего сезона НХЛ.

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