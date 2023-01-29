Капитан «Ванкувера» — о причёске Кузьменко: ужасно, он должен что-то с этим сделать

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват иронично высказался по поводу причёски российского нападающего клуба Андрея Кузьменко. Ранее россиянин подписал с «Ванкувером» двухлетнее соглашение на $ 11 млн.

«Ужасная причёска. Я видел много комментариев о том, что теперь он сможет позволить себе поход к парикмахеру. Он должен что-то с этим сделать», — цитирует Хорвата TSN.

Ранее россиянин сообщал, что, возможно, подстрижётся по окончании сезона НХЛ. Хорват называл Кузьменко любимчиком болельщиков и мастеровитым игроком. Кузьменко набрал 43 (21+22) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4». Хорват называется прессой одним из главных кандидатов на обмен в дедлайн текущего сезона НХЛ.