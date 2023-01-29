Нападающий «Трактора» Ткачёв: нам нужно брать пример с игры «Ак Барса»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв после поражения от «Ак Барса» (0:6) рассказал, что челябинцам нужно брать пример с игры казанского клуба в последних матчах.

«Ак Барс» в последних матчах стал более дисциплинированным. Здорово играет в обороне, помогают друг другу, бьются. Нам нужно брать пример с них по этой игре. Поражение есть поражение – 0:1 или 0:6. Неприятно было пропускать столько шайб. Нужно сделать всё, чтобы победить в следующем матче.

Нужно улучшать игру в меньшинстве, много пропускаем в последних матчах. Сегодня нельзя было опускать руки при счёте 0:2, нужно было продолжать играть, забить, но мы свои моменты не реализовали», — приводит слова Ткачёва «РИА Новости».

После поражения челябинский клуб занимает последнее место в таблице Востока, имея в активе 54 очка.