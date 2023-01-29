Защитник «Салавата» Бирюков провёл 1100-й матч в рамках чемпионатов России

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков провёл 1100-й матч в чемпионатах России и стал седьмым игроком, добравшимся до этой отметки, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 36-летний хоккеист провёл за уфимский клуб 56 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Лидеры по матчам в чемпионатах России:



1. Данис Зарипов – 1323 матча;

2. Виталий Атюшов – 1181;

3. Александр Попов – 1180;

4. Сергей Мозякин – 1161;

5. Илья Никулин – 1145;

6. Алексей Калюжный – 1131;

7. Евгений Бирюков – 1100;

8. Константин Горовиков – 1071;

9. Илья Горохов – 1037;

10. Юрий Трубачёв – 1026.

Евгений Бирюков является чемпионом мира 2012 года и чемпионом России в 2007, 2014 и 2016 годах.