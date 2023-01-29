Игрок «Трактора» Пулккинен: когда проигрываешь в 6 голов, невозможно выделить одну причину

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) и оценил текущий сезон для челябинского клуба.

«Третья выездная игра подряд. Каково было играть сегодня в такой атмосфере? Никаких особенных эмоций. Непростая ситуация у нас. А так, сегодня – полный стадион много фанатов, это здорово, когда столько людей приходят посмотреть игру.

Как матч в целом? В этой игре мы смотрелись действительно неважно, но ещё не всё кончено – много матчей впереди. Нужно забыть её и готовиться к следующей – а она совсем близко. Через два дня играем дома.

0:2 после двух периодов – и итоговые 0:6. Почему? Когда проигрываешь в шесть голов, невозможно выделить какую-то одну причину. Всё полностью вышло неважно.

Худшая игра в сезоне? Возможно, да. 0:6 – неприятно для всех: для нас, для наших фанатов. Нам нужно оправиться от этого.

Как складывается сезон? Сейчас сложный момент у команды. Никто не может быть этим доволен. Было бы проще взглянуть на то, что мы уже сделали. Но мы выиграли суммарно 23 матча. Нужно становиться лучше, побеждать. И у нас есть для этого возможности. Следует сосредоточиться на следующей игре.

«Ак Барс» мною интересовался, но обмен сорвался? Не знаю об этом. Как хоккеист просто стараюсь делать всё возможное. Фокусируюсь на команде, за которую играю. Впереди ещё десять игр – надо думать о них», — приводит слова Пулккинена Metaratings.

31-летний финн в текущем сезоне за 53 матча набрал 22 (13+9) очка.