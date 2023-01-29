Сушинский — об НХЛ без российских игроков: ничего не рухнет: ни интерес, ни доходы

Бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский не согласился с мнением главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что НХЛ пострадает от возможного отсутствия российских хоккеистов. Ранее Ротенберг предположил, что если «убрать русских из лиги», то «всё рухнет».
«Ничего не рухнет: ни зрительский интерес, ни доходы. Не на одних русских туда ходят, поэтому хоккей же не умрёт. Понятно, что тяжело заменить звёзд, но, как у нас говорят, незаменимых не бывает. Там структура работает, поэтому ничего не рухнет.
Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции? Это связано с бизнесом. Там бизнесмены сидят, а не политики. Они пытаются заработать. Просто «рухнет» – это, наверное, не то слово. Может, на какое-то время упадут доходы, но и то я не уверен, что как-то значительно», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».
Ранее Ротенберг рассказал, что отсутствие России на международных соревнованиях приносит мировому хоккею финансовые убытки.
- 29 января 2023
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