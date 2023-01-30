35-летний форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём забил первый гол в НХЛ с 14 мая 2022 года

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился шведский нападающий Никлас Бекстрём, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. Пропустивший первую часть регулярного чемпионата 35-летний нападающий сегодня провёл свой девятый матч в сезоне-2022/2023 и забил свой первый гол в НХЛ с 14 мая 2022 года, когда он поразил ворота «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе Бекстрёма 5 (1+4) очков в 9 матчах при показателе полезности "-4" и 2 минутах штрафного времени.