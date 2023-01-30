Хенкель: «Ак Барс» в последних двух периодах буквально переехал «Трактор»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал разгромную победу над челябинским «Трактором» (6:0) и рассказал о турнирном положении казанского клуба.

«В последних двух периодах буквально переехали «Трактор»? Да, наверное, так и было. Первый период начали не очень хорошо, пытались войти в игру. Со второго периода стали показывать более качественный хоккей.

Ожидал, что игра так легко сложится? Мы знаем турнирное положение «Трактора», но не обращаем внимание на проблемы соперника. У нас есть свои трудности, мы пытаемся их преодолеть.

Мог ли представить месяц назад, что «Ак Барс» догонит по очкам «Сибирь», которая занимает первое место на Востоке? Думаю, такой расклад никто не загадывал. Просто шли от игры к игре и постепенно пытались улучшить свою игру. Пока нам это удаётся, но на данном этапе нельзя останавливаться.

Как отношусь к тому, что на кубе стали показывать повторы удалений и спорных моментов? Обычно не смотрю туда, концентрируюсь на своей игре. Для зрителей это определенно плюс. Если кто-то что-то не увидел или пропустил, будет возможность посмотреть повтор. Но лично мне как-то всё равно», — приводит слова Хенкеля «РБ Спорт».

После 57 матчей «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка.