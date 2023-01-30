Вратарь «Адмирала» Серебряков установил рекорд клуба по количеству побед

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков одержал победу в матче с «Авангардом, которая стала для него 41-й в составе владивостокского клуба.

27-летний голкипер вышел на первое место в истории «Адмирала» по количеству побед, обойдя Ивана Налимова (40), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Всего в текущем регулярном сезоне КХЛ Серебряков провёл 42 игры, в которых одержал 17 побед.

Напомним, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» и «Авангард» снова встретятся во Владивостоке 1 февраля в 12:30 мск.