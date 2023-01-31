Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувера» в «Айлендерс»

Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувера» в «Айлендерс»
Комментарии

Форвард Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувера Кэнакс» в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте канадского клуба.

В обмен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовилье, нападающего Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.

Бовилье принял участие в 49 играх этого сезона, забил 9 голов и оформил 11 результативных передач.

Рати сыграл в 12 встречах и забил два гола.

«Ванкувер Кэнакс» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной Конференции НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» располагается на 10-й позиции Восточной Конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 55 очков в 52 играх.

Новость по теме
New York Post: Варламов хочет остаться в «Айлендерс», но не всё так просто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023