Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувера» в «Айлендерс»
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Форвард Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувера Кэнакс» в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте канадского клуба.
В обмен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовилье, нападающего Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.
В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.
Бовилье принял участие в 49 играх этого сезона, забил 9 голов и оформил 11 результативных передач.
Рати сыграл в 12 встречах и забил два гола.
«Ванкувер Кэнакс» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной Конференции НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» располагается на 10-й позиции Восточной Конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 55 очков в 52 играх.
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