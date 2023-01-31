«Подобно огромному вихрю». Хорват высказался об обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс»

Нападающий Бо Хорват прокомментировал обмен из «Ванкувер Кэнакс» в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Конечно, я немного в шоке, это было подобно огромному вихрю для меня и моей семьи. Я слышал много невероятных вещей об организации, городе и всех игроках и всё — только в уважительном ключе. Так что на самом деле очень жду этого, семья с нетерпением ждёт этого, и я хочу помочь этой команде как можно лучше всем, чем смогу.



Переподписать контракт с „Айлендерс“? Это всё произошло так быстро, поэтому пока не будем об этом говорить. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать, но я оставлю это своему агенту Пэту Моррису.



Летом и даже в начале сезона, честно говоря, я думал, что буду игроком „Кэнакс“, и я думал, что буду им всю жизнь. Но мир работает иначе, и вот к чему это привело меня. Так что я благодарен за всё, и я благодарен за то, что жители Нью-Йорка действительно верят в меня, горжусь тем, что теперь я житель Нью-Йорка», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

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