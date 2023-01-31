Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выменял Хорвата из «Ванкувера»

Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выменял Хорвата из «Ванкувера»
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен нападающего Бо Хорвата из «Ванкувер Кэнакс».

«На мой взгляд, он сделает нас лучшей командой и даст нам больше возможностей добиться того, чего мы хотим. Я всегда считал, что в течение года ты узнаешь, есть ли у тебя шанс попасть в плей-офф, это твоя первая цель, а потом, когда ты попадаешь в плей-офф, может случиться что угодно. Мы рассматривали в этом году и попадание в плей-офф, и пролёт мимо него. Я считаю, что Бо улучшит нашу игру и даст нам возможность выйти в плей-офф. Тогда мы будем идти шаг за шагом.

Новый контракт? Я думаю, что важно сделать это как можно скорее, и мы будем работать над этим, сделаем всё возможное. Мы сделаем всё возможное.

С учётом того, как сейчас мы играем в большинстве, я не сомневаюсь, что Бо должен помочь в этом аспекте, и, конечно, мы думали об этом. Что нам больше всего нравится в игре Бо, так это его успешная игра в большинстве, то, что он знает, куда идти и где быть в нужное время, что партнёры по звену знают, где получить передачу. С другой стороны, он также «убивает» меньшинство и может снять некоторое давление с наших спецбригад.

У нас ещё есть место под потолком зарплат? Если что-то изменится, мы сделаем всё, что в наших силах. Частью этой сделки было удержание «Ванкувером» 25% зарплаты Бо, так что это был действительно обмен с тем же кэпхитом, что и у Бовилье. Так что на самом деле эта сделка не изменила положение дел с потолком зарплат», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
«Подобно огромному вихрю». Хорват высказался об обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс»
Новость по теме
В «Ванкувере» прокомментировали обмен капитана и лучшего снайпера Бо Хорвата в «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023