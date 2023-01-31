Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выменял Хорвата из «Ванкувера»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен нападающего Бо Хорвата из «Ванкувер Кэнакс».

«На мой взгляд, он сделает нас лучшей командой и даст нам больше возможностей добиться того, чего мы хотим. Я всегда считал, что в течение года ты узнаешь, есть ли у тебя шанс попасть в плей-офф, это твоя первая цель, а потом, когда ты попадаешь в плей-офф, может случиться что угодно. Мы рассматривали в этом году и попадание в плей-офф, и пролёт мимо него. Я считаю, что Бо улучшит нашу игру и даст нам возможность выйти в плей-офф. Тогда мы будем идти шаг за шагом.



Новый контракт? Я думаю, что важно сделать это как можно скорее, и мы будем работать над этим, сделаем всё возможное. Мы сделаем всё возможное.

С учётом того, как сейчас мы играем в большинстве, я не сомневаюсь, что Бо должен помочь в этом аспекте, и, конечно, мы думали об этом. Что нам больше всего нравится в игре Бо, так это его успешная игра в большинстве, то, что он знает, куда идти и где быть в нужное время, что партнёры по звену знают, где получить передачу. С другой стороны, он также «убивает» меньшинство и может снять некоторое давление с наших спецбригад.



У нас ещё есть место под потолком зарплат? Если что-то изменится, мы сделаем всё, что в наших силах. Частью этой сделки было удержание «Ванкувером» 25% зарплаты Бо, так что это был действительно обмен с тем же кэпхитом, что и у Бовилье. Так что на самом деле эта сделка не изменила положение дел с потолком зарплат», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.