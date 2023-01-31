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Овечкин рассказал, может ли его сын Сергей принять участие в Матче звёзд НХЛ

Овечкин рассказал, может ли его сын Сергей принять участие в Матче звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, может ли его четырёхлетний сын Сергей принять участие в конкурсе мастерства на Матче звёзд НХЛ.

«Я не думаю, что у него уже есть необходимые навыки. Так что я не знаю», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, ранее россиянин сообщил, что возьмёт на Матч звёзд свою жену Анастасию Шубскую и двух сыновей — четырёхлетнего Сергея и двухлетнего Илью.

Напомним, по ходу нынешнего чемпионата Овечкин уже сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 голов. На счету 37-летнего нападающего 812 шайб, у канадской легенды — 894. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 февраля. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

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