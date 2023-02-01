Свечников признали второй звездой встречи «Каролина» — «Лос-Анджелес»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Отметим, что «Каролина» уступала после второй двадцатиминутки 1:4, однако смогла переломить ход игры, забросив три безответные шайбы в заключительном отрезке матча.

Пресс-служба лиги назвала лучших игроков этого противостояния. Все трое были выбраны из состава победителей.



Первой звездой матча признали финского форварда Себастьян Ахо. На счету знаменитого хоккеиста победная заброшенная шайба в овертайме.



Второй звездой стал 22-летний российский нападающий Андрей Свечников. Он отметился двумя ассистами.

Третья звезда — капитан команды Джордан Стаал, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.