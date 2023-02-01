Тардиф: ИИХФ не будет сотрудничать с НХЛ по Кубку мира в феврале. Предлагаем сентябрь

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что не поддерживает проведение Кубка мира по хоккею в феврале 2025-го, так как всего через три месяца состоится чемпионат мира по хоккею в Швеции и Дании.
«Это невозможно. Мы приводим свои факты и говорим, что не будем сотрудничать, если Кубок мира состоится в феврале. Мы предлагаем сентябрь и надеемся, что они поймут наши пожелания.
За исключением 2008 года, мы не проводили чемпионаты мира в Северной Америке и не конкурировали с финалом Кубка Стэнли. Мы надеемся на уважение к нашему турниру — чемпионату мира», — цитирует Тардифа Svenska.yle.
Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.
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