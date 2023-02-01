«Включил характер». Кравец — о первой в сезоне для «Авангарда» замене вратаря в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, почему решил поменять вратаря на полевого игрока в овертайме матча с «Адмиралом» (3:2 Б).
«Я давно хотел заменить вратаря четвёртым полевым в овертайме, и всё-таки вчера решил включить характер. С утра ещё с помощником Курьяновым распределили хоккеистов на случай овертайма, мы хотели, чтобы ещё вторая четвёртка сыграла, но не получилось. В целом у нас всё неплохо получилось, здорово держали шайбу», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что нападающий «Авангарда» Рид Буше едва не забросил шайбу в пустые ворота в овертайме после того, как она отскочила от закругления борта. Омский клуб последние две минуты овертайма провёл в непрерывных атаках на ворота «Адмирала», но забросить шайбу не сумел.
- 1 февраля 2023
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