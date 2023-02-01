«Ты даже не выглядишь как спортсмен». Хоккеист вспомнил разговор с 14-летним Макдэвидом
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Майкл Крамаросса, бывший одноклубник и соперник канадского нападающего Коннора Макдэвида, поделился мнением о канадском нападающем. Хоккеисты выступали вместе в сезоне-2011/2012 в клубе GTHL (одна из низших хоккейных лиг, базирующаяся в Торонто) «Торонто Мальбороз». Макдэвиду на тот момент было 14 лет.
«Это было странно. Я не знаю, действует ли его техника катания только с его телом, но мы подшучивали над ним во время взросления. Мы такие: «Ты даже не выглядишь как спортсмен. Ты такой хрупкий, мы не знаем, как ты это делаешь и что происходит», — приводит слова Крамароссы The Athletic.
Отметим, что за сезон в GTHL Макдэвид принял участие в 33 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 50 результативных передач, суммарно набрав 77 очков.
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