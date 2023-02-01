«Локомотив» и ЦСКА досрочно оформили выход в плей-офф КХЛ

«Локомотив» и ЦСКА после сегодняшних побед над СКА и «Куньлунем» соответственно досрочно оформили выход в плей-офф КХЛ.

Ярославский клуб в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над СКА со счётом 2:1 и набрал 78 очков. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Московские армейцы также одержали волевую победу – над пекинским «Куньлунем». ЦСКА уступал 0:2 в первом периоде, однако смог одержать победу со счётом 7:4. С 78 результативными баллами после 57 встреч армейцы располагаются на четвёртой строчке в таблице Запада.

«Локомотив» следующий матч регулярного сезона КХЛ проведёт в гостях с «Северсталью» 3 февраля. ЦСКА в этот же день примет у себя на льду уфимский «Салават Юлаев».

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