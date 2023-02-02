«Главное, чтобы позволили вернуться». Окулов — о выступлении за сборную России без флага

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, как он относится к возможному выступлению за сборную России в международных матчах в статусе нейтральной команды. Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Важно ли, что нас могут допустить до соревнований без флага и гимна? Для начала хорошо, что нам могут дать играть. Надо начать с этого. Все понимают — есть флаг или нет его, — что мы играем за свою страну, за Россию. Самое главное, чтобы уже позволили вернуться, потому что все хотят играть за сборную. Думаю, что это самое важное для любого спортсмена — выступать за национальную команду, защищать честь своей страны и показывать самые лучшие результаты», — цитирует Окулова «РИА Новости».

Ранее ИИХФ заявила, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.