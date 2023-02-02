«Спартак» приглашает болельщиков бесплатно посетить матч с «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Спартак» приглашает болельщиков команды посетить матч с «Нефтехимиком» бесплатно. Однако эта акция будет действовать для тех фанатов, кто был на предыдущем матче московского клуба с «Сочи» (3:4). Для всех остальных будет действовать сниженная цена. Матч состоится 3 февраля и начнётся в 19:30 мск.

«Наша команда очень ценит своих болельщиков, для нас важно, что вы рядом с нами при любых обстоятельствах и готовы биться с нами плечом к плечу. Мы разделяем переживания каждого болельщика из-за результатов команды в последних матчах.



В благодарность за вашу поддержку ХК «Спартак» приглашает бесплатно посетить матч с «Нефтехимиком» всех, кто покупал билеты на прошедшую игру с «ХК Сочи».



Для тех болельщиков, кто пропустил игру с ХК «Сочи» или не является владельцем абонементов, на матч с «Нефтехимиком» будут действовать специальные цены – от 146 рублей», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Спартака».

«Спартак» проиграл три матча подряд и выбыл из первой восьмёрки команд в таблице Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» тоже борется за место в плей-офф и занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.