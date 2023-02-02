Морозов: сборная России — одна из сильнейших, и без неё это не хоккейные чемпионаты мира

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что без сборной России международные соревнования сильно теряют в зрелищности, и выразил надежду, что российские хоккеисты успешно выступили бы на прошедшем в Канаде молодёжном чемпионате мира.

«Не сказать, что я смотрел матчи, но следил за молодёжным чемпионатом мира. Знаю, что появилась новая звезда — Коннор Бедард. Следим за новыми тенденциями, но, конечно, скучаем по сборной России на международных турнирах. Жалко наших молодых ребят, ведь я по себе знаю, что молодёжный чемпионат мира — это огромный опыт для спортсменов. Надеюсь, что все наши хоккеисты и хоккеистки скоро снова смогут радовать болельщиков на международной арене. И это позволит российским спортсменам расти. Еще один аргумент, почему мы были против уменьшения лимита на легионеров — приезд мастеровитых иностранных игроков. Благодаря этому наши ребята могут быть конкурентоспособными.

Можно ли считать международные турниры неполноценными без сборной России? Неслучайно, что в этой ситуации НХЛ не стала проводить Кубок мира. Наша сборная — одна из сильнейших, и без неё это не хоккейные чемпионаты мира. Уверен, что на молодёжном чемпионате наши ребята достойно поборолись бы», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

Ранее ИИХФ заявила, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.