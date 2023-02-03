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Овечкин — о Кубке Стэнли: это заткнуло многих людей. Теперь я могу сказать: «Выкусите!»

Овечкин — о Кубке Стэнли: это заткнуло многих людей. Теперь я могу сказать: «Выкусите!»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, принесла ли победа в Кубке Стэнли — 2018 облегчение ему. Капитану «столичных» на тот момент было 32 года.

«О да. Это заткнуло многих негативно настроенных людей — СМИ, телевизионщиков, фанатов. Это было своего рода облегчением. И теперь я могу сказать: «Выкусите!» — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2018 «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах (4-1). Овечкин в том розыгрыше стал лучшим снайпером, забив 15 голов в 24 встречах. Кроме того, российский капитан «Кэпиталз» стал вторым бомбардиром плей-офф, набрав 27 (15+12) очков и уступив только одноклубнику Евгению Кузнецову (32 (12+20) очка).

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