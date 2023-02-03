Друг Овечкина: пусть расскажет о тренировках, когда ему стукнет 51 год и он обойдёт Ягра

Дэвид Абрутин, давний маркетинговый агент, доверенное лицо и друг российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответил на вопрос о секрете тренировок форварда.

«Мы оставим секретную формулу секретной. Пусть он расскажет об этом однажды, когда ему стукнет 51 год и он обойдёт Яромира Ягра в качестве самого старого игрока, который всё ещё играет», — приводит слова Абрутина The Athletic.

Отметим, что сейчас Овечкину 37 лет, он проводит в Национальной хоккейной лиге 18-й сезон. За это время российский нападающий, пришедший в НХЛ в 2005 году, принял участие в 1326 матчах, забросил 812 шайб и отдал 652 результативные передачи. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 82 гола.