Стал известен срок соглашения «Трактора» с генеральным менеджером Алексеем Волковым

«Трактор» официально объявил о назначении Алексея Волкова на пост генерального менеджера клуба. Пресс-служба челябинского клуба сообщает, что контракт подписан сроком на два года. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал это подписание.
«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды «Трактора», а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач. Зоной ответственности Волкова в «Тракторе» будет трансферная политика и формирование состава главной команды», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.
Напомним, 14 ноября 2022 года «Авангард» объявил об отставке Алексея Волкова с поста генерального менеджера. Специалист пришёл в омский клуб в 2021 году. В апреле того же года «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.
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