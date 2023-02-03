«Шайба попала в ребро, пробила». Главный тренер «Авангарда» — о травме Чистякова

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец сообщил о состоянии защитника Семёна Чистякова, который покинул матч с «Амуром» (2:3 Б) из-за попадания шайбы в ребро.

«Оправдан ли был риск в овертайме, когда заменили вратаря четвёртым полевым? Во-первых, наше турнирное положение это позволяет. Во-вторых, у нас такой набор мастеров в атаке, так что всё было правильно. Если четыре атакующих игрока работают правильно, то они всегда должны успевать подобрать шайбу. В принципе, более-менее неплохо получилось сегодня, было более организованно, чем в прошлом матче с «Адмиралом».



Семён Чистяков не играл со второго периода, потому что шайба попала ему в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет. Но завтра нужно сделать ещё одну проверку», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Завтра, 4 февраля, команды проведут ответный матч. Начало встречи — в 10:00 мск.