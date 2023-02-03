Кудашов — о выходе в плей-офф: Кубок один. «Динамо» будет идти и биться за него

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выход в плей-офф после победы в матче с «Барысом».

«Хочу поздравить игроков и болельщиков с победой. Эта встреча была важна как нечто особенное, потому что против нас играл соперник, который не имеет права на ошибку. Очень сильная команда, крайне мотивированная, с огромным желанием победить. Это такая проверка перед плей-офф. Поэтому мы сыграли на результат. Да, не всё получалось, но мы довольны победой.

Важная победа ещё и в плане становления команды после произошедшего в Челябинске, когда проиграли из-за самоуспокоения? Вы сказали всё то же самое, что я говорил в раздевалке после Челябинска. Можно сказать, что это болезнь роста. Есть разные команды, разные игроки. Можно играть в хоккей, но не побеждать. А можно играть не так ярко, но побеждать. Это целая наука, как побеждать и выигрывать такие сложные матчи, тем более уже ближе к плей-офф. Как я уже говорил, у нас много молодёжи, которая только начинает свой путь, для них это большой опыт.

Какая задача дальше после оформления выхода в плей-офф? Правильно вчера сказал Игорь Николаевич Ларионов, что помнят только одну команду, которая выигрывает. На своём веку, в бытность игрока, я три раза подряд играл финалы, причём каждый год были седьмые матчи, и я больше чем уверен, что никто не вспомнит, что мы когда-то играли в финалах, не говоря уже о чём-то ещё. Выиграла Уфа, и два раза Казань. Задача внутри команды поставлена. Кубок один, и мы будем идти и биться за него», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.