Главный тренер «Динамо» объяснил, почему вернувшийся в строй О’Делл не доиграл до конца
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему вернувшийся в строй нападающий Эрик О’Делл не доиграл до конца встречу Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом».
«Не было ли мыслей запустить О’Делла 13-м форвардом, учитывая, сколько времени он пропустил? Было такое желание. На самом деле вы говорите именно так, как я и мыслил. И сегодня с утра я разговаривал с Эриком на эту тему. Но решили так. И если взять игру, то он не доиграл её до конца, потому что было видно, что он ещё не до конца готов, в плане того, что не освоился. Но с каждым матчем он будет добавлять. Были опасения, но куда деваться — надо готовиться дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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