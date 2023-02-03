Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, почему продлил контракт с «Динамо», несмотря на интерес других клубов.
«Досрочно продлил контракт с «Динамо», хотя ко мне существовал большой интерес других клубов? Мне всё очень нравится в клубе, здесь мне дали шанс и мне доверяют, поэтому хочется идти с клубом и помогать ему побеждать. Очень рад, что остаюсь в «Динамо».
Существует мнение, что фактор продолжения работы под руководством Алексея Николаевича Кудашова был для меня приоритетным? От тренера очень многое зависит. Есть разные тренеры — кто-то может видеть тебя, а кто-то может не видеть. Скажем так, есть крутые игроки, которых тренер просто не видит, и ты ничего не можешь с этим поделать. Очень рад, что Алексей Николаевич дал мне шанс, и я стараюсь его не подвести.
Будущее никому не гарантировано. Каждый день нужно приходить и доказывать. Сегодня тебе доверяют, но не факт, что завтра ты будешь показывать тот же хоккей и тебе будут также доверять, поэтому нужно работать каждый день, иначе конкуренция сожрёт», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 3 февраля 2023
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