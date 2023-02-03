Лидер московского «Динамо» назвал главную задачу команды на конец регулярного чемпионата

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили назвал главную задачу команды на конец регулярного чемпионата для бело-голубых.
«Все видят наше турнирное положение. Хочется забраться как можно выше и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Поэтому для нас каждое очко очень важно, и вся игра строится на победах. Когда есть победы, тогда и хорошее настроение, поэтому важно побеждать в каждом матче и одной командой готовиться к плей-офф», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
- 3 февраля 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:50
-
21:41
-
21:41
-
21:07
-
20:47
-
20:35
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:12
-
17:57
-
17:38