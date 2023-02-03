Лидер московского «Динамо» назвал главную задачу команды на конец регулярного чемпионата

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили назвал главную задачу команды на конец регулярного чемпионата для бело-голубых.

«Все видят наше турнирное положение. Хочется забраться как можно выше и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Поэтому для нас каждое очко очень важно, и вся игра строится на победах. Когда есть победы, тогда и хорошее настроение, поэтому важно побеждать в каждом матче и одной командой готовиться к плей-офф», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).