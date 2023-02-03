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Макдэвид сфотографировался с Овечкиным и его четырёхлетним сыном Сергеем

Макдэвид сфотографировался с Овечкиным и его четырёхлетним сыном Сергеем
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал совместное фото с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и его четырёхлетним сыном Сергеем. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

«Очередной день. Очередной Ови-младший», — говорится в сообщении.

Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Макдэвид и Овечкин примут участие в Матче всех звёзд НХЛ. В ночь с 3 на 4 февраля по московскому времени пройдёт конкурс мастерства. В ночь с 4 на 5 февраля состоится сам турнир в формате «три на три».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Макдэвид принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.

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