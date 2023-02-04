Овечкин-младший вместе с отцом и Кросби реализовали буллит в стиле Кучерова
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, его сын Сергей и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поучаствовали в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звезд НХЛ — 2023.
Оба хоккеиста вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
За свой буллит Овечкины и Кросби получили 40 очков.
Напомним, 37-летний Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства во время Матча звёзд Национальной хоккейной лиги — 2023. Известный российский форвард поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок, а также на самый красивый буллит.
Матч звёзд в 2023 году принимает «Флорида Пантерз». Само мероприятие пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля.
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