«Кринж. Половина ребят даже не стараются». Экс-защитник НХЛ — о Матче звёзд
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Бывший защитник клубов НХЛ Марк Мето раскритиковал нынешний формат Матча звёзд и выразил мнение, что многие хоккеисты наплевательски относятся к конкурсам.
«У меня, вероятно, возникнут проблемы, если я скажу это, но всё это выглядит как кринж (что-то неприятное и жуткое. — Прим. «Чемпионата»). По-видимому, сейчас уже не круто стараться в конкурсах. Действительно ли люди получают от этого удовольствие?
Мне кажется или половина парней, бежавших круг на скорость, выглядели так, будто даже не пытались победить? Не обвиняю их, просто наблюдение», — написал Мето в соцсети.
Напомним, в конкурсе на скорость победу одержал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В ночь на 5 февраля пройдут матчи среди дивизионов НХЛ.
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