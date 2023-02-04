«Чемпионская майка загипнотизировала нас». Козлов — о поражении в матче с ЦСКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) и назвал причины, по которым уфимская команда включилась в игру лишь при счёте 0:3.
«Радует, что бились до конца, играя против обладателя Кубка Гагарина. Видно, почему ЦСКА стал чемпионом в прошлом году. Много мастерства и правильных действий. Хорошая реализация моментов. Если говорить о нас, то есть позитивные моменты: нарастили темп, забили два гола в третьем периоде.
Слишком много уважения дали ребятам. Чемпионская майка загипнотизировала нас. Не реализовали большинство, четыре минуты играли. Если бы забили, игра могла по-другому пойти. У нас всего одно удаление? Ребята старались активно играть, хороший возврат в свою зону. Чисто работали один в один с соперниками. Поэтому мало удалений.
Первая игра против Сергея Фёдорова на тренерском мостике? Было бы приятнее, если бы я обыграл своего друга. Но не получилось», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Уфимский клуб уступил в двух матчах кряду и занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.
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