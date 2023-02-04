Гретцки назвал действующего хоккеиста, который может сравниться с Макдэвидом по мастерству

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки назвал хоккеиста, который может сравниться с суперзвездой НХЛ Коннором Макдэвидом по мастерству. Лучший снайпер в истории НХЛ считает, что таким игроком является 21-летний нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

«Думаю, что он единственный, кто может приблизиться к Макдэвиду», – цитирует Грецтки журналист Джулия Стюарт-Бинкс в своей соцсети.

В текущем сезоне НХЛ Хьюз провёл 49 матчей, в которых отметился 64 (33+31) очками — забросил 33 шайбы и отдал 31 результативную передачу. Показатель полезности нападающего составил «+16».

Всего в НХЛ 21-летний форвард записал на свой счёт 172 (77+95) очка в 215 матчах. Недавно Хьюз установил рекорд франшизы «Нью-Джерси Дэвилз» по скорости достижения 60 очков в сезоне.