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«В третьем периоде появилась какая-то паника». Кравец — о поражении в матче с «Амуром»

«В третьем периоде появилась какая-то паника». Кравец — о поражении в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал обидным поражение в матче с «Амуром» (2:3). Омский клуб пропустил три безответные шайбы в третьем периоде.

«Обидное поражение, по первым двум периодам – хорошо играли, выполняли работу. За счёт хорошей работы и катания забили два гола. Но, к сожалению, в третьем периоде с первых смен появилась какая-то паника. «Амур» сравнял счёт. Шайба была у нас. Могли просто её вывести из зоны. Но мы отдали сопернику, и соперник воспользовался этими ошибками. Будем работать над ошибками. Впереди у нас много домашних игр», — цитирует Кравца пресс-служба «Амура».

«Авангард» закончил дальневосточный выезд, одержав всего лишь одну победу в четырёх матчах с «Адмиралом» и «Амуром». Следующий матч омский клуб проведёт дома 9 февраля с ЦСКА.

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